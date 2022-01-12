Leman Sam'dan skandal paylaşım! CHP'nin ekonomisti bile isyan etti

Geçtiğimiz gün İstanbul Başakşehir'de lüks arabasıyla köpeği ezerek öldüren Arap asıllı bir şahıs üzerinden genelleme yaparak bütün Arapları hedef gösteren şarkıcı Leman Sam, sosyal medya hesabından ırkçı bir paylaşımda bulundu.

Leman Sam, yaptığı rezil paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum için uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler, sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin, göz göre göre geldi."

Sam'ın söz konusu paylaşımı büyük tepkiyle karşılandı. Öte yandan CHP'nin ekonomisti Özgür Demirtaş bile Leman Sam'a isyan etti.

Demirtaş yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Göçmen politikasını eleştirmek ayrı ve doğru. Sosyo-kültürel seviyeyi tartışmak ayrı ve doğru. Sınırların yol geçen hanı olmasını eleştirmek ayrı ve doğru. Bu tip ırk ve köken bazlı kafatasçı ırkçılık ise berbat bir şey. Sizi kınıyorum. Yazdığınızı görünce çok üzüldüm."

Leman Sam'a bir tepki de AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci'den geldi. Leman Sam'ın paylaşımını alıntılayan Birinci, "Faşizm nedir, faşist kimdir?" dedi.

Tepki üstüne tepki

İşte Leman Sam'a sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları:

- Irkçılık bir insanlık suçudur. Nokta!

- Sesinizi severdim ama artık sesiniz bile midemi bulandırıyor. Yazık.

- Yazıklar olsun sizi sevmiştik.

- Bu çirkin açıklamayla anladık ki hayvan sevginiz de yalanmış. Nefret ve ırkçılığınızla baş başa kalın.