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Kadın - Aile Leke kremi evde nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Leke kremi evde nasıl yapılır?

İster açık ister koyu bir tene sahip olun, cilt lekeleri çok belirgin olmasalar bile rahatsız edicidir.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 11:56:00 - 2021-12-02 12:00:36
Leke kremi evde nasıl yapılır?

Leke giderici krem evde nasıl yapılır?İşte size önerilerimiz...

Uygun bir şişeye yarı yarıya elma sirkesi ve içme suyu ekleyin. Temizlediğiniz cildinize pamuk yardımıyla masaj yaparak sürün. Pamuğa birkaç damla taze limon suyu da sıkabilirsiniz, bu toniğin etkisini artıracaktır. Toniği uyguladıktan sonra yüzünüzü yıkamadan uyuyun.

Hint mutfağının demirbaşı diyebileceğimiz bu baharatı tüketmek bin bir derde deva. Maskesi ise antibakteriyel olduğundan sivilce ve akneleri kurutuyor, düzenli uyguladığında hem onların izlerini hem de lekeleri azaltıyor. Zerdeçal maskesini pek çok farklı malzeme seçeneğiyle yapabilirsiniz. 1 yemek kaşığı toz zerdeçala, macun kıvamını alana kadar şu malzemelerden 1 veya en fazla iki tanesini ekleyin: Hindistan cevizi yağı, süt, limon suyu, bal veya yoğurt. Maskeyi temizlediğiniz cilde hafifçe masaj yaparak sürün. 20-30 dakika beklettikten sonra önce ılık sonra soğuk suyla yıkayın.

 Cildiniz leke ve yanı sıra ben oluşumuna çok meyilli ve hassas ise doğru şekilde bakımını ve korumasını yapmak için mutlaka bir dermatoloğa danışın. İhmaliniz, oldukça ciddi cilt sorunlarına neden olabilir.

Kısa bilgiler

Makyaj altı krem nasıl olmalı?

Arı sütü ve shea yağı ile göz çevresine iyi gelir.

 

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