Leipzig Zenit maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında Leipzig ile Zenit karşı karşıya geldi. Peki, Leipzig Zenit maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında Leipzig ile Zenit karşı karşıya geldi. Peki, Leipzig Zenit maçı kaç kaç bitti? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı devam ediyor. G Grubu maçında Leipzig ile Zenit karşı karşıya geldi. İşte, Leipzig Zenit maçının detayları... MAÇ SONUCU: 2-1 Mücadeleye hızlı başlayan ekip Zenit oldu. Zenit 25. dakikada Rakitskiy ile öne geçti: 0-1 Maçın ikinci yarısında ev sahibi ekip Werner, Cunha değişikliği ile başladı. 49. dakikada Laimer skora denge getirdi: 1-1 59'da sahneye çıkan Sabitzer, Leipzig'i öne geçirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Leipzig oldu.

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