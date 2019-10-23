Leipzig Zenit maçı kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında Leipzig ile Zenit karşı karşıya geldi. Peki, Leipzig Zenit maçı kaç kaç bitti?23 Ekim 2019 Çarşamba 21:53
Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında Leipzig ile Zenit karşı karşıya geldi. Peki, Leipzig Zenit maçı kaç kaç bitti?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı devam ediyor. G Grubu maçında Leipzig ile Zenit karşı karşıya geldi. İşte, Leipzig Zenit maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 2-1
Mücadeleye hızlı başlayan ekip Zenit oldu.
Zenit 25. dakikada Rakitskiy ile öne geçti: 0-1
Maçın ikinci yarısında ev sahibi ekip Werner, Cunha değişikliği ile başladı.
49. dakikada Laimer skora denge getirdi: 1-1
59'da sahneye çıkan Sabitzer, Leipzig'i öne geçirdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Leipzig oldu.
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