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Spor Leipzig, Hertha Berlin'e karşı zorlanmadı
Spor

Leipzig, Hertha Berlin'e karşı zorlanmadı

Leipzig, Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) deplasmanda Hertha Berlin'i 3-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 05:28:00 -
Leipzig, Hertha Berlin'e karşı zorlanmadı

Leipzig Bundesliga’nın 22. haftasında Olimpiyat Stadı’nda Hertha Berlin’e konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 28.dakikada Marcel Sabitzer’in attığı golle konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Leipzig, 71. dakikada Nordi Mukiele ve 84. dakikada Willi Orban ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Üst üste dördüncü galibiyetini alan Leipzig puanını 47 çıkartarak lider Bayern Münih’in 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Gündüz oynanan diğer maçta ise Augsburg sahasında Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı.

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