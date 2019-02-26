Leicester City'de Rodgers dönemi - İngiliz ekibi, Claude Puel'den boşalan teknik direktörlük görevine Brendan Rodgers'ı getirdi



İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, teknik direktörlük görevine Brendan Rodgers'ı getirdi. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Fransız teknik adam Claude Puel'in ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe 46 yaşındaki Rodgers'ın getirildiği kaydedildi. Leicester City, Kuzey İrlandalı teknik adamla 2022 yılına kadar sözleşme imzalarken, kariyerinde Arsenal, Liverpool, Manchester City ve Celtic formalarını giyen Kolo Toure, Rodgers'ın yardımcılığını yapacak. İskoç ekibi Celtic ise Rodgers'tan boşalan koltuğa sezon sonuna kadar Neil Lennon'ın getirildiği açıklandı.

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