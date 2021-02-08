  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Leicester City Wanderers ile berabere kaldı
Spor

Leicester City Wanderers ile berabere kaldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, deplasmanda Wolverhampton Wanderers ile 0-0'lık skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 05:07:00 -
Leicester City Wanderers ile berabere kaldı

Ligin 23. hafta mücadelesinde, bu sezon zirve mücadelesi veren Leicester City, Molineux Stadı'nda Wolverhampton Wanderers'ın konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında da taraflar yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadele başladığı gibi 0-0'lık skorla tamamlandı.

Leicester City'de milli futbolculardan Çağlar Söyüncü ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 54. dakikasında sarı kart görürken, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Cengiz Ünder ise mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.

Bu sonuçla Leicester City, puanını 43'e, Wolverhampton Wanderers ise 27'ye yükseltti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Partili isim kazada hayatını kaybetti
Siyaset

AK Partili isim kazada hayatını kaybetti

AK Parti Çayırova Gençlik Kolları yöneticisi Ahmet Demirkıran trafik kazasında hayatını kaybetti.
Mahir Ünal bir çiftçi ile anısını paylaştı: 'Telefonunu verir misin? Bir bakayım'
Siyaset

Mahir Ünal bir çiftçi ile anısını paylaştı: 'Telefonunu verir misin? Bir bakayım'

Tv 5 canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kendisine yöneltilen 'Tarımsal faaliyetlerde neden gerileme yaşıyor..
Son seçim anketi sonuçları açıklandı! Optimar'ın anketinde işte partilerin oy oranları
Siyaset

Son seçim anketi sonuçları açıklandı! Optimar'ın anketinde işte partilerin oy oranları

Optimar Araştırma, son seçim anketini kamuoyu ile paylaştı. Anket sonucuna göre Cumhur İttifakı yüzde 52'lik oy oranlarına ulaşıyor...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay