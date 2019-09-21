Leicester City Tottenham maçı kaç kaç bitti?
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Leicester ile City Tottenham karşı karşıya geldi. Peki, Leicester City Tottenham maçı kaç kaç bitti?21 Eylül 2019 Cumartesi 16:36
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Leicester ile City Tottenham karşı karşıya geldi. Peki, Leicester City Tottenham maçı kaç kaç bitti?
İlk gol Tottenham’dan
Mücadeleye hızlı başlayan taraf konuk ekip Tottenham oldu. 29. dakikada Tottenham Kane'in golüyle 1-0 önge geçti. İki ekip de girdiği gol pozisyonlarından faydalanamayınca devre Tottenham'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçın ikinci yarısına Leisester City Perez-Praet değişikliği ile başladı. 69. dakikada ev sahibi ekip Pereira'nın golüyle eşitliği sağladı:1-1
Son söz Maddison’dan
Maçın skorunu 85. dakikada Maddison ilan etti: 2-1
Totenham'ın deplasman kabusu
Totenham deplasman galibiyetini unuttu. Totenham en son deplasman galibiyetini 244 gün önce aldı.
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