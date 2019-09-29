Leicester City Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Leicester City ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Peki, Leicester City Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Leicester City ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Peki, Leicester City Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İngiltere Premier Lig'de 7. hafta heyecanı sürüyor. İşte, günün maçının detayları. Leicester City Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Leicester United bugün sahabında Newcastle United'ı konuk edecek. TSİ 18.30'da başlayacak mücadeleyi futbolseverler S Sport'tan naklen izleyebilecek.

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