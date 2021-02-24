Leeds United 3 puanı kazandı
Leeds United, İngiltere Premier Ligi 25. hafta karşılaşmasında sahasında Southampton ile karşı karşılaştı. Ev sahibi ekip, maçı 3-0 kazandı.
İngiltere Premier Ligi 25. hafta mücadelesinde Leeds United, sahasında Southampton'ı 3-0 mağlup etti ve sahasında oynadığı son 2 maçtanda galibiyetle ayrıldı.
İngiltere Premier Ligi 25. hafta mücadelesinde Leeds United ile Southampton, Elland Road'da karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Leeds'e 3 puanı getiren golleri 47. dakikada Patrick Bamford, 78. dakikada Stuart Dallas ve 84. dakikada Raphinha kaydetti.
Bu sonuçla Leeds United 35 puanla 10., Southampton ise 30 puanla 14. sırada yer aldı.