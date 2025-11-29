Led ışığıyla kanser tedavisinde perde aralanıyor! Bilim dünyası yeni bir umudu konuşuyor!
Bilim çevrelerinde büyük heyecana yol açan çalışmada, LED ışığı ile kalay oksit nano parçacıklarının birleşimi, kemoterapi ve radyasyon olmadan yalnızca 30 dakikada kanser hücrelerinin büyük kısmını etkisiz hale getirdi. Araştırmada cilt kanseri hücrelerinin yüzde 92’sinin yok olduğu belirtilirken, yanındaki sağlıklı hücrelerin zarar görmemesi dikkat çekti.
Klasik tedavilerin ağır yan etkileri, yıllardır hastaları zorlu bir tercihle karşı karşıya bırakıyordu. Bu yöntem ise aynı LED teknolojisinin düşük maliyeti sayesinde hastanelerden kırsal kliniklere kadar geniş bir alanda uygulanabilir görünürken, gelecekte evde tedavi ihtimalinin bile konuşulabileceği ifade ediliyor. Nano parçacıkların ışığı yalnızca tümörlü hücrede ısıya dönüştürmesiyle kanserli doku hedef alınıyor, sağlıklı hücreler korunuyor.
Erken bulgular, özellikle cilt, meme ve akciğer tümörlerinde umut verici sonuçlar ortaya koyarken, çalışmanın onkolojide yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği değerlendiriliyor. Işık destekli bu yaklaşımın, yıllardır ağır tedavilerin gölgesinde kalan hastalara yeni bir nefes olabileceği ifade ediliyor.
Kaynak: Araştırma; Jean Anne Incorvia et al.
“SnOx Nanoflakes as Enhanced Near-Infrared Photothermal Therapy Agents”
ACS Nano (2025)
