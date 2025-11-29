  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık Led ışığıyla kanser tedavisinde perde aralanıyor! Bilim dünyası yeni bir umudu konuşuyor!
Sağlık

Led ışığıyla kanser tedavisinde perde aralanıyor! Bilim dünyası yeni bir umudu konuşuyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Led ışığıyla kanser tedavisinde perde aralanıyor! Bilim dünyası yeni bir umudu konuşuyor!

Bilim çevrelerinde büyük heyecana yol açan çalışmada, LED ışığı ile kalay oksit nano parçacıklarının birleşimi, kemoterapi ve radyasyon olmadan yalnızca 30 dakikada kanser hücrelerinin büyük kısmını etkisiz hale getirdi. Araştırmada cilt kanseri hücrelerinin yüzde 92’sinin yok olduğu belirtilirken, yanındaki sağlıklı hücrelerin zarar görmemesi dikkat çekti.

Klasik tedavilerin ağır yan etkileri, yıllardır hastaları zorlu bir tercihle karşı karşıya bırakıyordu. Bu yöntem ise aynı LED teknolojisinin düşük maliyeti sayesinde hastanelerden kırsal kliniklere kadar geniş bir alanda uygulanabilir görünürken, gelecekte evde tedavi ihtimalinin bile konuşulabileceği ifade ediliyor. Nano parçacıkların ışığı yalnızca tümörlü hücrede ısıya dönüştürmesiyle kanserli doku hedef alınıyor, sağlıklı hücreler korunuyor.

Erken bulgular, özellikle cilt, meme ve akciğer tümörlerinde umut verici sonuçlar ortaya koyarken, çalışmanın onkolojide yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği değerlendiriliyor. Işık destekli bu yaklaşımın, yıllardır ağır tedavilerin gölgesinde kalan hastalara yeni bir nefes olabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Araştırma; Jean Anne Incorvia et al.

 “SnOx Nanoflakes as Enhanced Near-Infrared Photothermal Therapy Agents”

ACS Nano (2025)

 

Sağlıkta başarı hikayesi yazacağız
Sağlıkta başarı hikayesi yazacağız

Sağlık

Sağlıkta başarı hikayesi yazacağız

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi 2025 ne kadar olacak? Maaş promosyon ödemesi ne zaman hesaplara gönderilecek?
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi 2025 ne kadar olacak? Maaş promosyon ödemesi ne zaman hesaplara gönderilecek?

Ekonomi

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi 2025 ne kadar olacak? Maaş promosyon ödemesi ne zaman hesaplara gönderilecek?

Suriyelilere sağlık uyarısı! Ücretsiz hizmet dönemi sona eriyor
Suriyelilere sağlık uyarısı! Ücretsiz hizmet dönemi sona eriyor

Sağlık

Suriyelilere sağlık uyarısı! Ücretsiz hizmet dönemi sona eriyor

Sağlıkta dünyaya yön vereceğiz
Sağlıkta dünyaya yön vereceğiz

Sağlık

Sağlıkta dünyaya yön vereceğiz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altan Tan'dan olay iddia: DEM Parti seçimde Erdoğan'a oy verecek, CHP’ye değil
Gündem

Altan Tan'dan olay iddia: DEM Parti seçimde Erdoğan'a oy verecek, CHP’ye değil

Eski HDP milletvekili Altan Tan, DEM Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı ve erken seçim için destek vereceğini, CHP'ye destek vermeyeceğin..
Şok eden itiraf gibi açıklama: Anduril otonom denilen silah testi başarısız oldu! 2.5 milyar yatırım bile aldı
Dünya

Şok eden itiraf gibi açıklama: Anduril otonom denilen silah testi başarısız oldu! 2.5 milyar yatırım bile aldı

Savunma teknolojisi girişimi Anduril otonom silah testleri ile büyük ses getirmişti ama şok eden bir açıklama geldi. Bu testlerin başarısız ..
Aileler Şikayetçi: LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin, teşhirci Aleyna Tilki:' Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde!
Aktüel

Aileler Şikayetçi: LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin, teşhirci Aleyna Tilki:' Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde!

Aileler istemiyor! Teşhirci Aleyna Tilki'nin ve LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin'in Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde olmasından aile..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23