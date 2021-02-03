Lecce’ye transfer olan Güven Yalçın’dan Sergen Yalçın’a tepki

Beşiktaş, devre arasında takımda düşünmediği ve daha fazla süre alması için kiralık olarak farklı takımlara gönderdi. Bu isimlerden birisi de 22 yaşındaki santrfor oyuncusu Güven Yalçın'dı. Güven, İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'ye sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderildi.

Genç futbolcu, bugün yeni kulübüyle sözleşme imzaladı ve transfer süreciyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Yeni takımında 10 numaralı formayı giyecek olan Güven, "Beşiktaş'ta teknik direktör ve başkan değişti. Sonrasında genç oyunculara daha az şans vermeye başladılar. Skor odaklı kadro seçimleri oldu. Bana göre tecrübeli oyuncuları daha fazla oynatmayı tercih ettiler. Genç bir oyuncu olarak bana çok az şans verdiler." ifadeleriyle Sergen Yalçın'ı hedef aldı.