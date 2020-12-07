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Dünya Le Drian ve Sisi Doğu Akdeniz ve Türkiye'yi görüştü
Dünya

Le Drian ve Sisi Doğu Akdeniz ve Türkiye'yi görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Paris'te Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı görüşmede, Doğu Akdeniz ve Türkiye'yi konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 01:41:00 -
Le Drian ve Sisi Doğu Akdeniz ve Türkiye'yi görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, insan hakları eleştirileri altında 3 günlük resmi ziyaret için bulunduğu Paris'te Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele, Libya, Doğu Akdeniz, Lübnan, Irak, İran ve Türkiye konuları ele alındı.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İnsan Hakları Ligi (LDH) ve Mısır'daki bazı kuruluşların bulunduğu 18 uluslararası insan hakları örgütünden yapılan ortak yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, Sisi'ye Mısır'daki "insan hakları ihlalleri" ile keyfi nedenlerden dolayı tutuklanan aktivist ve insan hakları savunucularının serbest bırakılması konusunda baskı yapması istenmişti.

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