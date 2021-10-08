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Teknoloji Lazer güdümlü mini füze METE geliyor
Teknoloji

Lazer güdümlü mini füze METE geliyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN tarafından geliştirilen ve testleri devam eden lazer güdümlü mini füze METE’nin hedefleri 12’den vuracağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 12:34:00 -
Lazer güdümlü mini füze METE geliyor

Demir, Twitter açıklamasında füzenin önemli görevler göreceğini belirtti. Demir, “Lazer güdümlü mini füze METE geliyor. ROKETSAN’ın geliştirdiği ve testleri süren METE, İHA-İKA-İDA’larda kullanılacak ve tek personel tarafından bomba atarla da ateşlenecek. METE füzemiz, olimpiyat şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12’den vuracak” ifadelerini kullandı.

Demir’in paylaştığı videoda da METE füzesinin fırlatılış görüntüleri eşliğinde özellikleri aktarıldı.

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