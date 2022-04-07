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Yemek Tarifleri Lazanya nasıl yapılır? Tam ölçülü lazanya tarifi
Yemek Tarifleri

Lazanya nasıl yapılır? Tam ölçülü lazanya tarifi

İftar sofrası için farkı ve leziz bir tarif arayanlar ‘Lazanya nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, hazır lazanya hamurundan lazanya nasıl yapılır? Lazanya için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-04-07 17:13:00 -
Lazanya nasıl yapılır? Tam ölçülü lazanya tarifi

İftar öncesi evlerde tatlı bir telaş başlar. Hanımların pek çoğu ise her gün benzer tarifleri hazırlamaktan kaçınır. Bu sebeple farklı lezzetleri araştırırlar. Peki, lazanya nasıl yapılır?

Tam ölçülü lazanya tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket lazanya hamuru
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 adet havuç
  • 1 adet soğan
  • 400 gram orta yağlı kıyma
  • 2 diş sarımsak
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 4 adet domates
  • 1,5 su bardağı bezelye
  • Karabiber
  • 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel sos için;

  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 su bardağı soğuk süt
  • Karabiber
  • Muskat rendesi

Lazanya nasıl yapılır?

Soğanları yemeklik, havuçları küp küp doğrayın.

Bir tavada yağı kızdırıp havuç ve soğanları 3-4 dakika soteleyin.

Ardından tavaya kıymayı ekleyip kavurun.

Kıyma suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin.

Sarımsak, tuz ve karabiberi tavaya ilave edin.

Sonrasında tavaya 4 adet rende domatesi ilave edin.

Sonrasında tavaya bezelye ekleyin

Kıymalı harç hazırlandıktan sonra beşamel sos hazırlayabilirsiniz.

Tereyağını eritip içerisine unu ekleyip kavurun.

Unun kokusu çıkınca kalan malzemeleri ekleyip karıştırın.

Ancak beşamel sosunuzu çok kıvamlı pişirmemelisiniz.

Cam bir fırın kabının içerisine sırayla beşamel sos, kıymalı harç, kaşar peyniri ve lazanya hamurunu dizin.

En üste lazanya hamurunun üzerine beşamel sos ve kaşar peynirin rendesi serpin.

Önceden 180 derece ısıtılmış fırında lazanyayı yaklaşık yarım saat pişirin.

Afiyet olsun.

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