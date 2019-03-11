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Lavrov'un Türkiye ziyareti ertelendi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 12 Mart'ta Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyareti 18 Mart'a ertelendi.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:15
Lavrov'un Türkiye ziyareti ertelendi

Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 12 Mart için planlanan Türkiye ziyaretinin, Dışişleri Bakanı'nın çalışma programının değişmesi nedeniyle 18 Mart'a ertelendiği kaydedildi.

Tarihin ertelenmesine Ankara ile anlaşarak karar verildiği de eklendi.

Rus Dışişleri Bakanı'nın Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek için 12-13 Mart'ta Antalya'ya gelmesi bekleniyordu. Dışişleri bakanları, Rusya-Türkiye Stratejik Planlama Grubu toplantısına başkanlık edecekti.

Toplantının ertelenmesine ilişkin Türkiye tarafından ise bir açıklama henüz gelmedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:15
  1. Antalya
  2. Ankara
  3. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

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