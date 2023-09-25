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Dünya Lavrov'dan BM'ye veryansın! "Bize yalan söylendi"
Dünya

Lavrov'dan BM'ye veryansın! "Bize yalan söylendi"

Yeniakit Publisher
2023-09-25 08:10:00 -
Lavrov'dan BM'ye veryansın! "Bize yalan söylendi"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Karadeniz tahıl girişimi konusunda kendilerine yalan söylendiğini öne sürdü.

Lavrov, BM 78. Genel Kurulu marjında düzenlediği basın toplantısında, AA muhabirinin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rusya’nın "Karadeniz tahıl girişimine yeniden katılma isteği olup olmadığını" sorgulamasıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Guterres’in sözlerine cevap veremeyeceğini belirten Lavrov, "Bize yalan söylendi. Genel Sekreter ya bunu söylemeye zorlandı ya da yanlış yönlendirildi." dedi.

Lavrov, "Onlar (Batı) Rus gübre ve tahılının ihracatını kolaylaştırmak için yatırımların yumuşatılacağını doğrudan söylemişlerdi." diye konuştu.

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebecca Greenspan ve BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile çalışmalar yaptıklarını aktaran Lavrov, "BM Sekreterliği tarafından eklenen teklifleri biz uydurmadık. Hepsi bunun farkında." ifadesini kullandı.

Lavrov, listede olan maddelerin hiçbirinin yerine getirilmediğini öne sürdü.
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Guterres'in "Karadeniz tahıl girişimini" yeniden canlandırma planı ve Ukrayna barış planının "gerçekçi olmadığını" ifade eden Lavrov, "Bu planları hayata geçirmek mümkün değil ve herkes bunu anlıyor ancak aynı zamanda bunun müzakereler için tek temel olduğunu söylüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz tahıl girişimi

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz tahıl girişimi anlaşmasını imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

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