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Aktüel Lavrov, Yemenli mevkidaşıyla Yemen'deki durumu görüştü
Aktüel

Lavrov, Yemenli mevkidaşıyla Yemen'deki durumu görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-29 17:45:01 -
Lavrov, Yemenli mevkidaşıyla Yemen'deki durumu görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami ile Yemen'deki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ve Hadrami telefonda görüştü.

Yemen'deki durumun ele alındığı görüşmede, Yemenliler arasındaki gerilimin düşürülmesi ve kapsayıcı müzakere sürecinin başlatılması gerektiği vurgulandı.

Lavrov, görüşmede, Rusya'nın Yemen'de barış ve istikrarın sağlanması konusunda destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

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