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Lavrov, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüştü

Suudi Arabistan’a resmi ziyaret düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından kabul edildi.

05 Mart 2019 Salı 16:26
Lavrov, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüştü

Suudi Arabistan’a resmi ziyaret düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından kabul edildi. Görüşmede Suriye ve Yemen konuları ele alındı.

 

Suudi Arabistan’a resmi ziyaret düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov programı kapsamında başkent Riyad’daki Yemame Sarayı’nda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından kabul edildi. Görüşmeye dair Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’dan yapılan haberde, ikilinin Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri ele aldığı aktarıldı.



Öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı üzerine konuşulmadı

 

Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov ise, "İkili ilişkiler ve Suriye ve Yemen’de tırmanan kriz ele alındı. Görüşme oldukça bilgilendirici ve yapıcıydı" ifadelerini kullandı. Bogdanov basın çalışanlarının soruları üzerine, görüşmede öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında konuşulmadığını belirtti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:26
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