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Dünya Lavrov Biden yönetimiyle çalışma şartlarını açıkladı
Dünya

Lavrov Biden yönetimiyle çalışma şartlarını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın bir sonraki ABD yönetimiyle yalnızca 'karşılıklı saygı' ilkesi temelinde çalışacağını ve yeni yönetimin eski Başkan Barack Obama tarafından benmisenen politikayı izleyeceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 23:00:00 -
Lavrov Biden yönetimiyle çalışma şartlarını açıkladı

Kazakistan merkezli uluslararası haber ajansı Kazinform'a demeç veren Lavrov, "Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söylediği gibi ABD'deki seçimle ilgili gelişmeleri sakin bir şekilde analiz ediyoruz. ABD halkının her türlü kararını kabul edeceğiz ve herhangi ABD yönetimiyle çalışacağız. Elbette sadece dürüstlük, karşılıklı saygı ve içişlerine müdahale etmeme ilkeleri temelinde" dedi.

Lavrov, Moskova'nın bu bakış açısıyla Washington'un Rusya ve Kazakistan ile onların entegrasyon oluşumları dahil diğer uluslararası aktörlerin meşru çıkarlarını dikkate almaya başlamasını bekleme hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı, Joe Biden'ın göreve gelmesinin dünyadaki durumu nasıl etkileyeceği yönündeki bir soru karşısında, ABD'deki seçim sonuçlarının resmiyet kazanmasından sonra Moskova'nın her türlü gelişmeye hazır olduğunu belirtti.

Lavrov, "Resmi sonuçlar açıklanmadan ABD seçimlerinin uluslararası ilişkiler üzerindeki etkisini konuşmanın erken olacağını düşünüyoruz. Bu bizim ilkesel duruşumuz. Doğal olarak, Atlantik'in diğer yakasında neler olduğunu dikkatli bir şekilde izliyoruz ve her türlü gelişmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Biden'ın açıklamalarına bakıldığında ABD dış politikasının daha çok zamanında eski Başkan Barack Obama tarafından izlenen politikaya benzeyeceğinin görüldüğünü ekledi.

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Yorumlar

eymen

ali abi sana sakal  yakışıyo
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