  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan spiker açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bu uçakları alabilir

Külliye'de yoğun diplomasi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundular

İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş iddiasına cevap

Yok böyle bir hizmet! Hakkari'deki teyze Çapa'daki profesöre muayene olacak!

Yolun sonu göründü! Nevşin Mengü 'sağlam kaynak' diyerek duyurdu: Akşener 6'lı masayı dağıtacak

Yunan medyası böyle duyurdu: Türkiye'den SİHA alarak bize tokat attılar

Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!

Tarihi keşif: 22 metre genişliğinde 3.5 metre derinlikte.... 7 bin 500 yıllık heyecanlandıran değerli bir hazine

Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!

Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile görüştü! Maaşlara zam açıklaması...
Dünya Lavrov açıkladı! "Putin'in boynunu vuracaklar"
Dünya

Lavrov açıkladı! "Putin'in boynunu vuracaklar"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin kendilerine yönelik "tehlikeli" planları olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 10:58:00 -
Lavrov açıkladı! "Putin'in boynunu vuracaklar"

Lavrov, adı açıklanmayan Pentagon yetkililerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiziksel olarak ortadan kaldırılması anlamına gelebilecek bir "darbe" ile Kremlin'i vurmakla tehdit ettiklerini öne sürdü.

Batı'nın Rusya'yı çevrelemeyi amaçlayan politikasının son derece tehlikeli olduğunu belirten Lavrov, "Nükleer güçlerin doğrudan silahlı çatışması riskini taşıyor." dedi.

Lavrov, Putin'e yönelik dile getirdiği tehdide ilişkin, "Washington daha ileri gitti: orada, Pentagon'dan bazı yetkililer aslında Kremlin'e 'boynunu vurma darbesi' uygulamakla tehdit etti.

Aslında, Rus Devlet Başkanı'nın fiziksel olarak ortadan kaldırılması tehdidinden bahsediyoruz. Bu tür fikirler gerçekten birileri tarafından ortaya atılıyorsa, bu tür planların olası sonuçları hakkında çok dikkatli düşünmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin NATO ülkelerinden Rusya'ya karşı önleyici nükleer saldırı talebinde bulunduğunu belirterek, böyle bir savaşta kazanan olmayacağını vurguladı.

Lavrov, "ABD'de ve genel olarak Batı'da nükleer silahlar konusundaki propagandayı derin bir endişeyle not ediyoruz." diye ekledi.

TASS'a konuşan Rusya Dışişleri Bakanı'na göre, Kiev yönetimi, ABD ve diğer NATO üyelerini Rus ordusuyla silahlı çatışmaya çekmeye çalışıyor.

Ukrayna'nın kontrolü altındaki bölgelerin askerden arındırılması gerektiğini savunan Lavrov, aksi takdirde konuya Rus ordusunun karar vereceğini aktardı.

 

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mevhibe inal

Kötülerin, Sapkınların ortak özelliği. Doğruya-Doğala-Barışa tahammülleri yok.

Darya Dugina

Lavrov'un kızı Darya 20 Ağustosta 2022 suikasta uğradı. Tek Kutuplu Dünya heveslileri..Eğitimli, akıllı vatanseverleri öldürür, kimliksiz tüketici ve teröristleri destekler.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23