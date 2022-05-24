Lavenil şurup nedir ne için kullanılır? Çocuklara günde kaç kez Lavenil şurup verilir?

Soğuk algınlığı ya da alerji gibi sebeplerle öksürük sorunu yaşayan çocuklara, yetişkinlere verilen şuruplardan biri olan Lavenil'in nasıl kullanılacağı, kaç gün içilmesi gerektiği gibi konular merak ediliyor. Peki, Lavenil şurup buzdolabında mı saklanır?

Lavenil şurup nedir ne için kullanılır?

Lavenil şurubun etken maddesi levodropropizindir. İlaç çeşitli sebeplere bağlı oluşan balgamsız kuru öksürüğün tedavisinde kullanılıyor.

Lavenil şurup günde kaç ölçek kullanılır?

Lavenil şurup erişkinlerde günde 3 kez en az 6 saat ara ile 10 ml (60 mg) şurup (2 ölçek) şeklinde kullanılır.

Lavenil şurup 2 yaş altı için kullanılmıyor.

Çocuklarda kullanımı:

3 eşit doza bölünerek en az 6'şar saat ara ile semptomların şiddetine göre günde kilogram başına 3-6 mg şeklinde uygulanır.

10-20 kg arasındaki çocuklarda günde 3 defa 3 ml (ölçekteki 3 ml çizgisine kadar)

20-30 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 5 ml (Tam dolu 1 ölçek)

30 kg'ın üstündeki çocuklara günde 3 defa 10 ml (Tam dolu 1 ölçek) şeklinde uygulanır.

Lavenil şurup yan etkileri nelerdir?

Her ilacın yan etkiye sebep olma ihtimali vardır. Lavenil ilacın içerisindeki maddelere duyarlı olanlarda alerjik tablolar oluşabilir.

Soluk almada zorluk,

Yüz, dudak, dil ve boğazda şişme,

Ani kan basıncı düşmesi,

Yaygın ve şiddetli kızarıklık,

Kaşıntı,

Kurdeşen,

Bulantı,

Hazımsızlık,

Midede yanma,

İshal

Ağız yaraları,

Titreme,

Baş ağrısı,

Baş dönmesi,

Çarpıntı,

asabiyet,

Uyku hali

Benlik kaybı

Bu tip belirtiler olduğunda hızlıca doktorunuza başvurmanız gerekiyor.

Lavenil şurup kaç gün kullanılır?

Lavenil şurup 7 günlük tedavi dönemini aşmamak kaydıyla kullanılmalıdır. Eğer belirtiler devam ederse ilacın kullanımına ara verilmeli ve bir doktora danışılmalıdır.

Lavenil şurup nasıl saklanır, buzdolabında mı saklanır?

Lavenil şurup 30°C'ın altında oda sıcaklığında kendi ambalajında saklanmalıdır. İlaç buzdolabında muhafaza edilmemeli.