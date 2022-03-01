Lavaş tarifi: Lavaş ekmeği evde nasıl yapılır? Yumuşak, pamuk gibi lavaş tarifi
Lavaş ekmeği, evde kendi ekmeğini yapmak isteyenler için en lezzetli alternatiflerden biri. Sadece un, tuz ve su ile hazırlanan lavaş ekmeğinin sıcak haldeyken tadına doyum olmuyor. Eğer siz de denemek isterseniz, bu tarif tam size göre...
Lavaş ekmeği evde nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik tarifi...
Lavaş ekmeği tarifi
Ev yapımı lavaş malzemeleri
- 2,5-3 su bardağı beyaz un
- 1 tatlı kaşığı kuru maya
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- yarım su bardağı ılık su
Ev yapımı lavaş nasıl yapılır?
Derin bir kaseye unu koyuyoruz. Ortasını açıp mayayı şekeri koyuyoruz. Unun üstte kalan kısmına tuz ekliyoruz. Ortasına ılık suyu ve sıvı yağı yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz.
Yumuşaktan biraz sert bir kıvam aldığında ele yapışmayan bir kıvam olacak o zaman tamamdır. Üstünü kapatıyoruz ve mayalanmaya bırakıyoruz. Hamur 40 dakikada yaklaşık iki katına çıkmış olacak.
Bezeler koparıyoruz. Elimizle yuvarlıyoruz. Un serpilmiş tezgahta tatlı tabağı büyüklüğünde merdaneyle açıyoruz. Isınmış tavaya atıp iki tarafıda kızarana kadar pişiriyoruz. Çok çabuk pişecektir. Afiyet olsun.