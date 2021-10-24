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Kadın - Aile Lavantada ihracata hazırlanıyorlar
Kadın - Aile

Lavantada ihracata hazırlanıyorlar

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, peyzaj amacıyla 15 kökle başladığı üretimi 15 bin köke ulaştıran belediye, lavanta tarlalarından elde ettiği ürünleri yurt dışına pazarlanmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 17:14:00 -
Lavantada ihracata hazırlanıyorlar

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, peyzaj amacıyla 15 kökle başladığı üretimi 15 bin köke ulaştıran belediye, lavanta tarlalarından elde ettiği ürünleri yurt dışına pazarlanmaya hazırlanıyor.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in talimatıyla peyzaj için 2015 yılında ilçede 15 kök lavanta ekimi yapıldı.

Kokusu ve görüntüsüyle ilgi çeken lavantanın zaman içerisinde ekim alanı 380 dekara, üretimi de 15 bin köke ulaştı.

Lavanta tarlaları kurulan ilçede bu üründen elde edilen lavanta yağını "Efsus" markasıyla pazara sunan belediye, yurt içinde bu ürünleri satarak yıllık 3 milyon lira ciro hedefliyor.

Afşin Belediye Başkanı Güven, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi ve lavanta tarlalarıyla ilçeyi turizm alanında atağa geçirdiklerini belirterek, hedeflerinin lavanta yağından elde ettikleri kozmetik ürünlerle ilçe ekonomisini güçlendirmek olduğunu söyledi.

Lavanta yağından kolonya, sabun, makyaj temizleme toniği, el ve vücut kremleri, duş jeli ve oda spreyi gibi çeşitli kozmetik malzemeler ürettiklerini anlatan Güven, elde edilen ürünlere ise "Efsus" adını verdiklerini ifade etti.

 

 

 

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