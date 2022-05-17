Lavanta yağının faydaları nelerdir? Lavanta kokusu nasıl yapılır? Lavanta kokusunun faydaları

Lavantanın faydalarını saymakla bitmez.. Sağlıklı bir hayat için takviyelerle hayatımızı daha da kolaylaştırıp zinde ve rahat bir hayat sürmek elimizde...

Lavanta kokusu neredeyse herkesin bildiği bir kokudur. Bu kokunun elde edilmesi için siz de evinizde daha kalıcı bir lavanta kokusu elde edebilirsiniz.

Lavanta kokusunun faydaları

Lavanta kokusunun en belirgin faydaları sinir sistemi üzerinde görülüyor. Sakinleştirici ve yatıştırıcı bir etki uyandırarak stres, kaygı, depresyon ve yorgunluk gibi rahatsızlıkların azaltılmasında yardımcı oluyor. Lavantanın kokusu kadar yağıyla yapılan masajı da faydalı.

Lavanta kokusu tarifi

Malzemeler

Taze toplanmış lavanta

Cam kase

Sprey şişesi

Huni

Süzgeç

Yarım su bardağı

İsterseniz lavanta yağı da kullanabilirsiniz.

Lavanta kokusu nasıl yapılır?

lavantanın çiçeğinde koku vardır. Bu koku çiçeklerden elde edileceği için çiçekleri ayıklamanız gerekir. Eğer taze çiçek toplama şansınız yoksa aktarlardan lavanta tohumu alabilirsiniz. Suyun içinde haşlayacağınız lavantaları iyice kaynatın. Daha sonra süzgeçle süzerek suyu sprey şişesine dökün. Çok kalıcı olmayacak olan bu kokuyu evinizin temizlik sularında ya da çamaşırlarınızı ütülerken güzel kokular oluşması için tercih edebilirsiniz.

Lavanta yağıyla lavanta kokusu yapma

Lavanta yağı kullanarak lavanta kokusu yapabilirsiniz. Bunun için alkol de katarak kalıcı bir koku elde edebilirsiniz. Ütü öncesi çamaşırlarınıza sıkacağınız lavanta ile mis gibi kokunun kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Ancak lavanta yağı, alkol ve damıtılmış su çok iyi biçimde karıştırılmalıdır. Bu karışım sonrası her yere karışımı koyabilirsiniz.

Evde lavanta kokusu nasıl yapılır?

Evde oda kokusu yapımı;

İşte, evde mis gibi lavanta kokulu oda parfümü yapmak için gerekli malzemeler.

Gerekli malzemeler

Bir miktar su

1 bardak kurutulmuş lavanta

10 adet karanfil

Bir adet çubuk tarçın

1 çay kaşığı anason

Arzuya göre birkaç damla lavanta yağı

Hazırlanışı

Tencereye lavanta yağı hariç gerekli malzemelerin hepsini ekleyin ve kaynatın. Kaynayan karışımın altını kapatın ve içine arzu ettiğiniz oranda lavanta yağını ekleyin. Karışımı kavanoza doldurarak evinizde istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.

Lavanta çayı yapımı

Öksürük ve göğüs ağrısı gibi sorunların giderilmesinde çok iyi bir etkisi olan lavanta çayı son derece önemlidir. Her gün bir bardak lavanta çayı tüketen kişilerin son derece sağlıklı olması mümkün olabilir. Cilt sağlığından saç sağlığına, öksürükten uykusuzluk sorununa kadar birçok sorun için lavanta çayı kullanabilirsiniz.

Lavanta çayının faydaları

Lavanta çayının ilk faydası öksürüğü kısa sürede kesiyor olmasıdır.

Depresyona iyi gelir.

Ağrı kesicidir.

Sivilcelere iyi gelir.

Saç dökülmesini durdurur.

Hazımsızlığa iyi gelir.

Baş ağrılarının giderilmesini sağlar.

Lavanta çayının hamile kadınlarda kullanılmaması gerekmektedir. Kan sulandırıcı özelliği olan lavanta çayının aynı zamanda güneşte tahrişler neden olacağı bilindiğinden yaz mevsiminde kullanıldığında cildin aşırı tepki göstermesine neden olabilir. Düşüklere neden olabileceğinden hamile olanların ve hamilelik riski olanların tüketmemesi gereken bu çay adetin de sökülmesini sağlar. Lavanta yağı, lavanta çiçeğinden elde edilir. Dünyaca ünlü olan lavanta. 10 ila 12 damla arasında buhar makinesine de damlatabilirsiniz.

Lavanta yağının faydaları nelerdir?

Lavanta, ferahlatıcı kokusu ile çiçekler arasında en fazla ayırt özelliğe sahiptir. Genellikle Akdeniz iklimlerinde can bulan lavantanın birçok türü bulunmaktadır. Türkiye’de yetişen lavanta Temmuz ve Ağustos aylarında yetişmekte ve en çok yağ halinde kullanılmaktadır. Lavanta yağı faydaları ve lavanta yağı kullanımı hakkında bilgiler…

Aromaterapi alanında sıkça tercih edilen lavanta yağı faydaları nelerdir diye düşündüğünüzde, işte aradığınız o şifalı cevaplar:

Lavanta yağı stresle başa çıkmanın en doğal yoludur. Gün içinde lavanta yağı kullanan kişilerin daha huzurlu ve rahat olduğu yapılan araştırmalar sonucunda belirlenmiştir. Uyku problemleri yaşayan kişiler için lavanta yağı tavsiye edilir çünkü lavanta yağı uyku düzenini dengeleyen ve rahat uyku imkanı sağlayan doğal bir yağdır.

Ağrı kesici özelliğe sahiptir ve baş ağrıları yaşadığınız günlerde yaklaşık 15 dakika kadar lavanta yağı kokusunda kalırsanız, baş ve migren ağrılarınız kısa sürede geçecektir. Lavanta yağının bir diğer faydası da soğuk algınlığı gibi durumlarda etkili olmasıdır. Solunum yolu rahatsızlıklarınız için tercih edebilirsiniz.

Dudak çatlamasında, cilt kuruluğunda ve güneş lekelerinde lavanta yağı size çok yardımcı olacaktır. Lavanta yağı cilt lekeleri için oldukça etkilidir.

Lavanta yağı, keskin kokusu ile bitkisel bir parfüm olacaktır. Evinizde lavanta yağı ile odalarınız güzel kokar.

Mide bulantısı veya kusma hissinde lavanta yağını kıyafetlerinize süreceğiniz birkaç damla ile kusma hissini ortadan kaldırabilirsiniz.

Ağrı kesici özelliğinden faydalanarak, yorgun olduğunuz günlerde masaj yaparak kas ve kemik ağrılarınızı yok edebilir.

Düzenli olarak kullanılan lavanta yağı, bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Antioksidan ve antibakteriyel özelliği ile idrar yolunda oluşan enfeksiyonları, lavanta yağı ile ortadan kaldırabilirsiniz.

Günümüzde artık her yaşta görülen tansiyon yüksekliği problemini lavanta yağı ile çözebilirsiniz. Özellikle de ileri yaştaki insanlarda daha etkili olan lavanta yağı ile tansiyon dengeleme tedavisi, oldukça sağlıklı sonuçlar almakta. Lavanta yağını biraz koklamak veya kıyafetlere sürmek tansiyonu dengelemek açısından yeterli olacaktır.

Saçlarınızın daha sağlıklı ve canlı olması için saçlarınıza düzenli olarak lavanta yağı maskesi uygulayarak saç bakımında size yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz. Besleyici bitkisel yağlar ile hazırlanan saç maskesinde lavanta yağını da ekleyerek saçkıran da olmak üzere tüm saç problemlerini ortadan kaldırabilirsiniz. Saç diplerini besleyerek, kepeklenme gibi problemleri ortadan kaldırır. Lavanta yağı kokusu nedeniyle bit ve diğer küçük böcekleri vücudunuzdan uzak tutacaktır.

Lavanta yağını düzenli olarak kullanırsanız;

Lekeleri yok eder.

Saçlarınıza sağlık ve canlılık kazandırır.

Cildinizin hızlı onarımını sağlar.

Çatlak ve kuru ciltleri canlandırır.

Uyku düzenini dengeler.

Stresi yok edebilir.

Lavanta kokusu uyku getirir mi?

İnsanlar üzerinde yapılan bilimsel çalışmalarda, bu kimyasal maddelerin uyku kalitesini artırdığı ve kaygıyı azalttığına dair bulgular elde edilmiş. Araştırmalarda, lavantanın sadece deriye uygulanmasında değil kokusunun da uyku üzerinde olumlu etki yaptığı, nabız ve kan basıncını düşürdüğü gözlenmiş.

Lavanta nefes açar mı?



- Grip, öksürük ve boğaz ağrısı gibi durumlarda, sıcak suya birkaç damla lavanta yağı damlatarak buharını soluyarak rahat nefes almanızı sağlayabilirsiniz.

Lavanta buharı ne işe yarar?

Mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür. Depresyonla ilgili aşırı sinirlilik durumunda yatıştırıcı olur. Uykusuzluk halini giderir. Kusma refleksini bastırır.

Yastığa lavanta koymak

Yastığa lavanta yağı damlatmak ya da lavanta kesesi koymak ve hacamat yaptırmak iyi gelir. Başını yastığa koyar koymaz uyuyanlara özeniyor, bir sağa bir sola dönmekten ve yastıkla kavgaya tutuşmaktan yoruluyorsanız çözüm birkaç damla lavantada yatıyor olabilir. Yastığınızın kenarına damlatacağınız birkaç damla lavanta yağı kolay bir şekilde uykuya dalmanıza ve deliksiz uyumanıza yardımcı olur.

Kuru lavanta kaynatmak Lavanta saça nasıl uygulanır?

Öncelikle 1 su bardağı içme suyunu kaynatın. Daha sonra kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı lavanta ekleyin. Ardından ocağın altını kısın ve 6 dakika boyunca lavanta çayının demlenmesini bekleyin. Demlenen lavanta çayı ılık bir hal aldıktan sonra süzülerek içilebilir.

Evde lavanta yağı yakmak

İzole etmek için bir tabağın altına kum yerleştirin. Kum üzerine çiçeklerle ya da çiçeksiz bir lavanta sapı yerleştirin. Lavanta sapının bir ucunu tütsü çubuğunu yakacağınız gibi yakın. Alevi üfleyin, böylece lavanta ateş üretmeden yanmaya devam eder.

Lavanta yağı bit öldürür mü?

Lavanta yağı ve Çay ağacı yağı, bitlerin ve sirkelerin ölmesini sağlayan en etkili maddelerdendir.

Bit için lavanta yağı nasıl kullanılır?

Nasıl uygulanır?

10 damla lavanta esansiyel yağını herhangi bir taşıyıcı yağ ile karıştırın ve bu karışımla saç derisine nazikçe masaj yaparak uygulayın.

Yastık kılıfları, son birkaç gün giyilen giysiler ve saç tokaları sıcak suyla yıkanıp sıcak havayla kurutulmalı. - Yıkanamayan her şey çöp torbasına konup ağzı sıkıca bağlanarak 10 gün saklanmalıdır. Bu olan bit ve yumurtalarını öldürür. - 2 – 3 günde bir çocuğunuzun saçını tarakla kontrol edin.

Kurutulmuş lavanta ile ne yapılır? Lavanta kurusu nerelerde kullanılır?

Lavanta başta çayı olmak üzere geniş bir kullanım alanına sahiptir. Yaklaşık 3500 yıldır insanoğlu lavanta ve lavanta ürünlerini hayatının içinde kullanmaktadır. Kadınlar özellikle ağrılarında iyi gelir. Uykusuzluk, migren, stress, sıkıntıda lavanta kurusu kullanımı size iyi gelecektir, daha mutlu hissetmenizi sağlar. Yemeklerde sos olarak kullanabilirsiniz.

Cildinizi nemlendirir, kuru ciltlere deva şifadır. Yaz aylarında kara ve sivrisineklerden doğal korunma yöntemidir, doğal sivri sinek ilacı kovucusudur.

Düzenli olarak lavanta suyu kullandığınızda cildiniz gençleşecek teniniz daha parlak olacaktır. Değişimi siz ve çevreniz hızlıca fark eder. Doğal makyaj çıkarıcı olarakta kullanabilirsiniz. Lavanta ile gelen doğal güzelliği deneyin.

Lavanta Kurusu Faydaları

Cildiniz güzelleşir. Doğadan gelen güzellik kaynağı lavanta

Uyku problemlerinizi ve düzensizliklerinde size yardımcı olur.

Hazımsızlık gibi mide yemek problemlerinizde lavanta size yardımcı olur.

Solunum, öksürük gibi sağlık problemlerinizde lavanta size yardımcı olur.

Kaygı stess sıkıntı moral bozukluklarına iyi gelir.

Yaraların daha çabuk iyileşmesine yardımcı olur.

Doğal saç bakım ürünüdür. Saçlarınızın sağlığı kendine gelir canlanır, yıpranmaları onarır.

Böcek, sinek, karasinek, sivrisinek, haşare ısırıklarına iyi gelir. Kaşıntılara birebirdir.

Lavantanın zararları nelerdir?

İçerdiği şeker oranı nedeniyle diyabet hastalarına tavsiye edilmez.

Cilde iyi gelen lavanta hassas ciltlerde tahriş gibi olumsuzluklara neden olabilir.

Fazla kullanımda mide bulantısı, iltihap, baş ağrısı, ateş gibi problemlere sebebiyet verebilir.

Lavanta yağının fazla kullanılması özellikle erkeklerde meme büyümesine neden olur.

Hamilelerde kullanılan lavanta düşük riskini arttırabilir.



Lavanta yağı yenir mi? Yenilebilir lavanta yağı

Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan lavanta gerek yağ gerekse çay olarak tüketilebilir. Lavanta yağı, aromaterapide ve birçok aromatik preparat ve kombinasyonda çok faydalıdır.

Lavanta yağı suya damlatılıp içilir mi?

Yarım su bardağına birkaç damla damlatarak içtiğinizde, hazımsızlık, geğirme gibi şikayetlerden kurtulabilir, mide bulantınız geçirebilirsiniz. Deri yanıklarının veya yaraların tedavisinde, lavanta yağının iyileşmeyi hızlandırıcı etkisinden faydalanabilirsiniz. Sertifikalı tedarikçilerden lavanta yağı bulun ve sipariş edin.