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Lavanta turizmi bayramda rekor kırdı

Türkiye’nin çiçek bahçesi Isparta’da sona yaklaşılan lavanta sezonunda turist yoğunluğu yaşandığını dile getiren AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, “Kuyucak’ta Jandarma kayıtlarına göre, geçen gün baktığımızda bir günde gelen araç sayısı 16 bin 500 civarındaydı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:24
Lavanta turizmi bayramda rekor kırdı

Türkiye’nin çiçek bahçesi Isparta’da sona yaklaşılan lavanta sezonunda turist yoğunluğu yaşandığını dile getiren AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, “Kuyucak’ta Jandarma kayıtlarına göre, geçen gün baktığımızda bir günde gelen araç sayısı 16 bin 500 civarındaydı. Bunu ister 3 ile ister 4 ile çarpın, ortalama 50-60 bin kişi yapıyor. Tur şirketleri çok fazla yoğun miktarda geldiler. Isparta olarak, gül ve lavanta bizim değerlerimiz” dedi.


Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65’lik kısmını tek başına karşılayan ve Türkiye’deki lavanta üretiminin de yüzde 93’ünün yapıldığı Türkiye’nin Çiçek Bahçesi Isparta’ya turist akını yaşanıyor. Temmuz ayının başından itibaren lavanta tarlalarıyla binlerce turisti bölgeye çekmeye başlayan Isparta’da, resmi kayıtlara göre lavanta bahçelerine bir günde 16 bin 500 araç girişi yaşandı.


Doğal ve tarihi güzellikleriyle bölgede ve Türkiye’deki sayılı iller arasında yer alan Isparta’da, son dönemde gelişen kırsal turizm, ildeki diğer alanlara da can suyu desteği sağlıyor.


Sezonunda özellikle Ardıçlı’daki gül bahçelerine, şimdilerde de Kuyucak’taki lavanta bahçelerine akın eden yerli ve yabancı turistler, kentin diğer güzelliklerini de yakından tanıma fırsatı buluyor.


AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, kentin turizm anlamında daha da geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, “Isparta, gül ve lavanta turizmi anlamında çok ciddi mesafeler kat etti. Eğirdir, Çandır, Dedegöl Dağı, Gölcük, Aksu Zindan Mağarası ve Pınarbaşı gibi doğal güzelliklerimiz olmak üzere böyle daha çok yerimiz var. Eğirdir’de yine Akpınar’ımız ve güzel bir adamız var. Eğirdir’deki tarihi evlerimizde, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde makarna üretiyorlar ve el işleri yapıyorlar, baktığımız yurt içi gelen turist sayısı çok fazla. Bizde güzellik var, tarihi doku var, bunu neden sağlayamadığımızı sorgulamamız lazım. Bunu konuşmamız ve çözüm bulmamız lazım” dedi.


Özel: “Kuyucak’a, bir günde gelen araç sayısı 16 bin 500 civarında”


AK Parti Milletvekili Recep Özel açıklamasında, Kuyucak’ın son dönemde Isparta için büyük bir turizm görevi üstlendiğine dikkat çekerek, “Lavanta, Isparta’nın turizm açısından ‘Olabilecek’ noktasında gözünü açtı. Lavantayı kente kazandıran özellikle Kuyucak köylülerimize teşekkür etmemiz gerekiyor. Isparta’nın turizm pastasında çok fazla pay alabileceğini biz Kuyucaklılar sayesinde öğrendik.Alt yapı yetersizdi ama bu yıl İl Özel İdaresi ciddi anlamda bir alt yapı çalışması yaptı. Yollar yapıldı, otopark yapıldı ve geçen seneye göre çok daha iyi. Kuyucak’ta Jandarma kayıtlarına göre, geçen gün baktığımızda bir günde gelen araç sayısı 16 bin 500 civarındaydı. Bunu ister 3 ile ister 4 ile çarpın, ortalama 50 - 60 bin kişi yapıyor. Tur şirketleri çok fazla yoğun miktarda geldiler. Isparta olarak, gül ve lavanta bizim değerlerimiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:24
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