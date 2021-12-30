Lavanta suyu, ilaç sanayisinde koku vermede, merkezi sinir sistemini düzenleyici ilaçların bileşiminde yer alan lavanta, sanayide parfümeri ve kozmetikte cilt temizleyici losyon, koku verici, kokulu banyo sabunu ve köpüklerin yapımında kullanılıyor.

Lavanta suyu faydaları nelerdir?

Stresle ilgili baş ağrılarında etkili bir iyileştiricidir.

İştahı açar, sindirimi kolaylaştırır.

Mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür.

Depresyonla ilgili aşırı sinirlilik durumunda yatıştırıcı olur.

Uykusuzluk halini giderir.

Kusma refleksini bastırır.

İdrar söktürücüdür. Böbrekleri temizler.

Lavanta suyu;

Tüm cilt tipleri için besleyici ve nemlendiricidir. Yüksek miktarda polifenolik içeriği sayesinde güçlü bir doğal antioksidandır ve serbest radikallerle savaşarak cilde hasar vermelerini önler. Cildinizde oksidatif stres ile baş edebilmenin en kolay ve hoş kokulu yoludur. Böylece iyi bir anti-aging etkiye sahiptir.

Lavanta ile ne yapılabilir?

Lavanta bitkisinden; lavanta çayı, lavanta yağı, lavanta tentürü, lavanta kolonyası, lavanta sabunu ve şampuanı üretiliyor. Ayrıca içeriğindeki lavanta esansının zenginliğiyle parfümeri endüstrisinde ham madde olarak kullanılıyor.

lavanta kokusu ne işe yarar?

Lavanta baş ağrısından uykusuzluğa kadar binbir derde deva bir bitki. Birçok ilde yetişen lavanta artık Samsun'da da yetiştirilmeye başlandı. "Samsun lavanta kokuyor" sloganıyla yola çıkan girişimciler lavantanın şifasını birçok ürünle sunuyor. İşte lavantanın faydaları…

Lavantanın faydaları nelerdir?

Lavanta yağı baş ağrısını giderir

Ağrıları dindirir, yaraları iyileştirir

Sırt ağrısı için lavanta yağını, Hindistan cevizi yağıyla karıştırıp bir krem gibi sürebilirsiniz

Lavanta yağı uykusuzluğa iyi gelir

Lavanta sinirleri yatıştırır

Lavantanın aynı zamanda böcek ve sinek kovucu etkisi vardır

Lavanta yağı saçı besler

Lavanta çayı nasıl yapılır?

Tek kişilik lavanta çayı için, bir bardak kaynatılmış suya, bir çay kaşığı kurutulmuş lavanta eklenir. Lavanta çayı demleme süresi yaklaşık 10 dakika kadardır. Demlenen çay süzülüp içine bir şey eklemeden içilebilir.

Lavanta çayı faydaları

– Hazımsızlık, gaz ve şişkinliği hafifletir.

– Sakinleştirici etkisiyle rahat bir uyku uyumaya yardımcı olur.

– İltihabı azaltabilen ve bir dizi ciddi rahatsızlığı önleyebilen anti-enflamatuar özelliklere sahiptir.

– Kasların ve eklemlerin iltihaplanmasını azaltarak ağrıyı hafifletir.

Lavanta tohumu ne zaman ekilir?

Lavanta tohumu ekmek için bir yılda 2 önemli zaman dilimi vardır. Bunlardan biri ilkbahar aylarından biri olan Mayıs, diğeri de sonbahar ayarından biri olan Kasımdır.