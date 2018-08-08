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Lavabodaki kireç lekesi nası çıkar?

Su içerisinde çözünmüş olan bileşenler suyun buharlaşması sonucunda, buharlaşma olan yüzeylerin üzerinde kalırlar.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 18:00
Lavabodaki kireç lekesi nası çıkar?

Temizliğe başlamadan önce lavaboya sıcak su akıtarak lavaboda bulunan kirlerin kabarması sağlanmalıdır.

Lavabodaki kireç lekelerinin temizlenmesi için kireç önleme özelliği olan krem temizleyiciler kullanılabilir. Temizlik ürünü, lavabonun her yerine uygulanmalı ve lavabo temiz bir sünger ile ovularak silinmelidir. Ovalamadan sonra ortalama olarak 5 dakika beklenmeli ve lavabo sıcak su ile durulanmalıdır.

Kireç lekelerinin lavabolardan çıkartılabilmesi için krem deterjan yerine limon ve karbonat da kullanılabilir. Bunun için öncelikle lavaboya karbonat dökülmeli, ardından da lavabo yarım limon ile ovulmalıdır. Temizlikten sonra lavabo bol su ile durulanmalıdır.

Kireç lekelerinden kurtulmak için diğer bir yöntem de sirke ve amonyağın karıştırılarak, kireç lekeleri olan bölgelerin bu karışım ile ovulmasıdır.

Lavabolardaki kireç lekelerinden kurtulmak için kullanılabilecek bir madde de borakstır. Bunun için 2 kaşık boraks, 1 bardak karbonat ile bir kapta karıştırılmalı ve bu karışım kireç lekeleri üzerine dökülerek lekeler ovulmalıdır.

Ancak bu temizlik sırasında bir eldiven kullanılması ve boraks içeren karışımın kesinlikle yutulmaması gerekir. Temizlenen lavabonun ise bol su ile duruladıktan sonra temiz bir bezle kurulanması yeterli olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 18:00
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