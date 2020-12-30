Latin Amerika'da 2020 Kovid-19 salgınının gölgesinde geçti

BOGOTA (AA) - Latin Amerika 2020'de, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en kötü etkilenen bölgeler arasında yer alarak 500 binden fazla can kaybı ve 15 milyonu aşan vaka sayısıyla zorlu bir yılı geride bırakıyor.

Brezilya'da 2020'ye Kovid-19 salgını damga vurdu. İlk vakanın tespit edildiği 26 Şubat'tan bu yana ülke, dünyada salgından en çok etkilenen 3. ülke olurken, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde salgının merkez üssü konumuna geldi.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19'a karşı "küçümser tavırları" ve diğer ülkeler gibi genel karantina uygulamadığı için hem eleştirildi hem de salgının kontrol altına alınamaması nedeniyle suçlandı.

Brezilya'da yapılan anketlerde Bolsonaro'nun memnuniyet oranı düşerken, kasımda düzenlenen belediye seçiminde Bolsonaro'nun desteklediği 5 aday kazanabildi.

- Arjantin

Son yıllarda ciddi ekonomik sıkıntılarla boğuşan Arjantin, 2020'ye sol merkezli yeni bir hükümetle ve umutlarla başlasa da martta ilk Kovid-19 vakasından kısa bir süre sonra uzun soluklu karantinaya girdi. Martın sonunda başlayan karantina kademeli olarak hafifletilse de kasıma kadar devam etti.

Arjantin Orta Ölçekli İşletmeler Konfederasyonunun, ülke çapında 1-18 Aralık'ta yaptığı ankete göre, karantinanın başlangıcından bu yana Arjantin'de yaklaşık 90 bin işletme kepenk indirdi ve 183 bin 500 işçi bu durumdan etkilendi.

Futbol ile anılan Güney Amerika ülkesi, efsane futbolcusuna veda etti. Futbol tarihinin en iyileri arasında yer alan Diego Armando Maradona, 26 Kasım'da 60 yaşında hayatını kaybetti.

- Meksika

Meksika, sağlık sisteminin yetersiz ve zayıf olması nedeniyle Latin Amerika'da Brezilya'dan sonra en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olurken, dünyada virüse bağlı ölümler sıralamasında 122 bini aşan rakam ile 5'inci sırada yer aldı.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un başlarda virüsü hafife alan sözleri eleştirilere neden olurken, 17 Ekim'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısının ülkesinde hazır olduğunda halkı teşvik etmek için virüse karşı aşı olacağını söyledi.

Ülke, salgınla mücadele kapsamında Pfizer/BioNTech ile anlaşarak 30 milyon doz aşı satın aldı ve ilk olarak 25 Aralık'ta Ruben Lenero Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde hemşire olarak çalışan Maria Irene Ramirez'i aşılayarak Latin Amerika ülkeleri içinde Kovid-19 aşısını ilk uygulayan ülke oldu.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 2020'de en fazla gazeteci cinayetinin Meksika'da işlendiğini belirterek, medya çalışanları için en tehlikeli ülke olduğu ve yıl boyunca 9 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı.

Meksikalı ünlü müzisyen, besteci, söz yazarı ve plak yapımcısı Armando Manzanero, 28 Aralık'ta Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Manzanero'nun ölümü Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde geniş yankı buldu.

- Venezuela

Venezuela'da 6 Aralık'ta yapılan parlamento seçimlerinde muhaliflerin büyük çoğunluğunun boykot ettiği seçimleri Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonu kazandı.

Ülkede kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun başkanlığını yaptığı Ulusal Meclis'te (AN) bu göreve 5 Ocak'ta iktidar partisinin de desteğiyle muhalif Luis Parra seçildi.

Venezuela'da, mayısta Maduro'yu devirmek için deniz yoluyla ülkeye sızan ve "paralı asker" olarak nitelenen kişilere yönelik operasyonda 8 kişi öldü, aralarında 2 ABD'li eski askerin de bulunduğu birçok kişi yakalandı. ABD'li askerler, Maduro'yu kaçırmak için Venezuela'ya geldiklerini itiraf etti ve yargılanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Maduro hükümetine karşı 30 Nisan 2019'da gerçekleşen askeri kalkışmada önemli rol oynayan ve ülke muhalefetinin önemli isimlerinden Leopoldo Lopez, yaklaşık 18 aydır kaldığı İspanya'nın Caracas Büyükelçiliği konutundan İspanya'ya kaçtı.

Venezuela'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle ülkede baş gösteren işlenmiş petrol sıkıntısını gidermek için İran, Venezuela'ya yaklaşık 1,5 milyon varil akaryakıt sattı.

- Kolombiya

Kolombiya siyasetinin sembol isimlerinden eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe, rüşvet aldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsi cezasına çarptırıldı. Bu kararla "ülke tarihinde ilk kez bir devlet adamı, yolsuzluk ve rüşvetten" suçlu bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle 25 Mart'ta ilan edilen ülke geneli karantina uygulaması, vaka ve ölü sayılarının artması üzerine çeşitli tarihlerde uzatılarak 15 Temmuz'a kadar sürdü.

Latin Amerika'da Kovid-19 salgınının en kötü etkilediği ülkelerden biri olan Kolombiya'da, işsizlik oranı yüzde 17'ye ulaştı.

Polisin, sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle avukat Javier Ordonez'i gözaltına alırken şok tabancasıyla öldürmesi sonucu başlatılan tepki gösterilerinde 10 kişi öldü, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 400'den fazla kişi yaralandı.

Hükümet, silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) eski liderleriyle görüştü. 7 Kasım'da başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, hükümet, FARC savaşçılarına karşı son aylarda artan şiddetin durdurulması için birlikte çalışma sözü verdi.

Eski FARC militanı Sandra Ramirez, 27 Temmuz'da Kolombiya Senatosunda İkinci Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen ilk FARC savaşçısı olarak ülke tarihine geçti. Ramirez’in Senatonun çoğunluğu tarafından onaylanması bu bağlamda örgütle "dayanışma mesajı" olarak yorumlandı.

Lota kasırgası kasım ayında Kolombiya'yı 5'inci kategoride vurarak ülkenin turistik adalarından Providencia ve San Andres'in yüzde 98'inde tahribat ve yıkıma neden oldu.

- Peru

Kongre, 12 Eylül'de Devlet Başkanı Martin Vizcarra'yı hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle adaleti engellemekle suçlayarak "ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevden alma sürecini başlattı.

Peru Kongresinde 10 Kasım'da yapılan oylamada, 105 lehte, 19 aleyhte ve 4 çekimser oy ile Vizcarra'nın ahlaki yetersizlikten görevinden alınmasına karar verdi.

Senato Başkanı Manuel Merino, yeni devlet başkanı olarak Parlamentoda yemin etmesinin ardından başlayan şiddetli protestolarda iki kişinin ölmesi, 100'den fazla kişinin yaralanması üzerine Kongrenin baskısıyla göreve geldikten 6 gün sonra istifa etmek zorunda kaldı.

Francisco Sagasti, tek aday olarak girdiği seçimde 26 "Hayır"a karşı 97 "Evet" oyuyla Peru Kongresi tarafından yeni devlet başkanı olarak seçildi. Sagasti, ülkede 2016'dan bu yana bu göreve getirilen, 4'üncü devlet başkanı olarak 28 Temmuz'a kadar bu görevi sürdürecek.

- Şili

Şili'de Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı gösteriler, 2020'de zaman zaman azalsa da devam etti.

Göstericilerin başlıca isteklerinden ülke anayasasının yeniden yazılması talebi, 25 Ekim'de düzenlenen referandumla halka soruldu. Referandumdan, yüzde 78 "Evet" oyu çıkmasıyla ülke anayasası yeniden yazılacak ve ülke, 1973'ten 1990'a kadar süren diktatör Agusto Pinochet rejiminin ardından ilk kez demokratik yönetimde yazılmış anayasaya sahip olacak.

- Bolivya

Bolivya'da Ekim 2019'da düzenlenen, hile iddialarıyla iptal edilen seçimlerin ardından dönemin Devlet Başkanı Evo Morales'i ülkeden kaçmaya zorlayan siyasi kriz, 18 Kasım'da yapılan genel seçimi Morales'in adayı Luis Arce Catacora'nın kazanmasıyla son buldu.

Arjantin'de siyasi sığınmacı olarak bulunan Morales, Arce'nin zaferinin ardından Bolivya'dan ayrılışının birinci yıl dönümünde, 9 Kasım'da yeniden ülkesine döndü.