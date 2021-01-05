Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

BOGOTA (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 543, Meksika'da 544, Arjantin'de 152 ve Kolombiya'da 222 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 543 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 196 bin 561'e, 20 bin 6 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 753 bin 752'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 473 bin 670 vaka ve 46 bin 888 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 6 milyon 875 bin 230'a ulaştı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 544 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 464 yeni vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 127 bin 757'ye, toplam vaka sayısı 1 milyon 455 bin 219'a ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 105 bin 834'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 152 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 43 bin 634'e, 8 bin 222 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 648 bin 940'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 458 bin 83 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 222 kişi hayatını kaybetti ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 187'ye çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 824 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 686 bin 131'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 552 bin 177'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.