Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

BUENOS AIRES (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 664, Meksika'da 593, Arjantin'de 121, Kolombiya'da 166, Peru'da 36, Şili'de 34 ve Ekvador'da 60 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 664 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 176 bin 628'e, 43 bin 209 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 577 bin 177'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 285 bin 87 vaka ve 42 bin 969 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 5 milyon 761 bin 363 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 593 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 11 bin 625 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 109 bin 456'ya, toplam vaka sayısı 1 milyon 168 bin 395'e ve iyileşenlerin sayısı da 859 bin 463'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 121 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 39 bin 632'ye, 5 bin 201 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 459 bin 832'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 288 bin 785 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun süre karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 166 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 37 bin 633'e çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 642 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 362 bin 249'a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 249 bin 702'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 36 kişi yaşamını yitirdi ve 1828 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 972 bin 688'e, can kaybı 36 bin 231'e, iyileşenlerin sayısı 905 bin 696'ya yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 34 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 592’ye çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1533 artışla 558 bin 668'e, iyileşenlerin sayısı 531 bin 543'e ulaştı.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 60 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 13 bin 756’ya yükseldi.

Vaka sayısının 909 artarak 197 bin 391'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 169 bin 804 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.