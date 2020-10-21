Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

BUENOS AIRES (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.



Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 661, Arjantin'de 384, Meksika'da 555, Kolombiya'da 170 ve Peru'da 55 kişi yaşamını yitirdi.



Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 661 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 154 bin 837'ye, 23 bin 227 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 273 bin 954'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 68 bin 962 vaka ve 38 bin 246 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, virüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyon 721 bin 593 olarak kaydedildi.

- Arjantin



Arjantin Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 384 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 27 bin 100'e, 16 bin 337 kişide de virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 18 bin 199'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı da 829 bin 647 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 6'ıncı ülke" konumunda bulunuyor.



Arjantin'de 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantina, ülkenin 18 eyaletinin belirli bölgelerinde 25 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

- Meksika



Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 555 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 788 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.



Ülkede ölü sayısı 86 bin 893'e, toplam vaka sayısı 860 bin 714'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 627 bin 584 olarak bildirildi.



Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 10’uncu ülke" konumunda bulunuyor.



- Kolombiya



Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 170 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 29 bin 272'ye çıktı.



Son 24 saatte 8 bin 770 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 974 bin 139'a ulaştı. İyileşenlerin sayısı ise 876 bin 731 olarak duyuruldu.



Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 7’nci ülke" konumunda bulunuyor.



- Peru



Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 55 kişi yaşamını yitirdi ve 1168 yeni Kovid-19 vakası görüldü.



Ülkedeki vaka sayısı 874 bin 118'e, can kaybı 33 bin 875'e, iyileşenlerin sayısı 788 bin 494'e yükseldi.



Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 9'uncu ülke" konumunda bulunuyor.







