Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50 artarak 6 bin 567'ye, vaka sayısı da 8 bin 225 artarak 320 bin 884'e yükseldi.

Şili'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52 artışla 10 bin 723'e, vaka sayısı da 1920 artışla 393 bin 769'a çıktı.

Bolivya'da da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişi daha öldü. Böylece ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 4 bin 305'e, vaka sayısı da 1015 artışla 106 bin 65'e ulaştı.

