  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-21 23:14:45 -
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50 artarak 6 bin 567'ye, vaka sayısı da 8 bin 225 artarak 320 bin 884'e yükseldi.

Şili'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52 artışla 10 bin 723'e, vaka sayısı da 1920 artışla 393 bin 769'a çıktı.

Bolivya'da da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişi daha öldü. Böylece ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 4 bin 305'e, vaka sayısı da 1015 artışla 106 bin 65'e ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Gündem

Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar dolarlık doğalgaz keşfi yapıldığını duyurması sonrası sosyal medyadan açıklama..
Erdoğan'ın müjde açıklamasıyla ilgili CHP'den flaş talimat
Gündem

Erdoğan'ın müjde açıklamasıyla ilgili CHP'den flaş talimat

Partililerin Türkiye aleyhine yaptıkları skandal açıklamaların önüne geçemeyen CHP'de yönetim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde a..
Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı
Dünya

Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı

Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis, son dönemde gerilim yaşanan Ege ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye'nin haklı olduğunu..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı