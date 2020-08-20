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Aktüel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-20 00:30:44 -
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Bolivya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49 artarak 4 bin 172'ye, vaka sayısı da 1796 artarak 103 bin 19'a yükseldi.

- Ekvador'da ölü sayısı 6 bin 146

Ekvador'da ise Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 41 artarak 6 bin 146'ya, vaka sayısı da 1534 artarak 104 bin 475'e ulaştı.

Panama'da da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 21 artışla 1809'a, vaka sayısı 247 artışla 82 bin 790'na yükseldi.


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