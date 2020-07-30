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Dünya

Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs ölümleri artıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Ekvador'da 5 bin 623'e, Guatemala'da 1835'e, Dominik Cumhuriyeti'nde 1123'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 05:01:00 -
Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs ölümleri artıyor

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 39 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 623'e çıkarken vaka sayısı da 914 artışla 83 bin 193'e ulaştı.

Guatemala'da ise son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 53 artarak 1835'e, vaka sayısı ise 1154 artarak 47 bin 65'e yükseldi.

Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 22 kişi hayatını kaybederken ölenlerin sayısı 1123'e, vaka sayısı 1492 artarak 66 bin 182'ye çıktı.

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