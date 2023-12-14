Latif Şimşek Erbakan'a sordu: Yeniden Refah Partisi Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Fatih Erbakan'ı kabul etti.

Muhalefet, Erdoğan-Erbakan görüşmesinde yerel seçimlere ilişkin "pazarlık" yapıldığı iddiasını ortaya attı.

Akit Medya Grubu Ankara Temsilcisi Latif Şimşek Erbakan'a bu iddiayı sordu. Şimşek, Erbakan'a "Yeniden Refah Partisi Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracak mı?" sorusunu yöneltti.

"Sayın cumhurbaşkanımızla görüşmemizde Türkiye siyasetini de Gazze'yi de konuştuk." diyen Erbakan, Şimşek'in sorusuna şöyle cevap verdi:

Ankara, İstanbul ve İzmir ile ilgili bir görüş alışverişimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanı kritik bazı büyükşehirler için işbirliği yapmamızın faydalı olacağını ifade etti. Biz de bu teklifle ilgili MYK yetkililerimizle görüşüp nihai kararımızı vereceğimizi söyledik. İddia edildiği gibi bir pazarlık yapılması söz konusu bile değildi. Parti yetkililerimizle görüştükten sonra kamuoyuna kararımızı açıklayacağız.

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