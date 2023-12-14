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Gündem Latif Şimşek Dinamit'te sordu! 'Yeniden Refah Partisi HÜDA PAR'dan rahatsız mı?'
Gündem

Latif Şimşek Dinamit'te sordu! 'Yeniden Refah Partisi HÜDA PAR'dan rahatsız mı?'

Yeniakit Publisher
2023-12-14 21:48:00 -
Latif Şimşek Dinamit'te sordu! 'Yeniden Refah Partisi HÜDA PAR'dan rahatsız mı?'

Akit Medya Grubu Ankara Temsilcisi Latif Şimşek, bu haftaki Dinamit programında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ı konuk etti.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine giden süreçte, Cumhur İttifakı'na katılma kararı veren HÜDA PAR, muhalefet tarafından, "terör örgütüyle ilişkili olmakla" itham edildi.

HDP'nin açıktan PKK ile organik bağına tek kelime edemeyenler, HÜDA PAR'a "terör" iftirası attı.

Akit Medya Grubu Ankara Temsilcisi Latif Şimşek, bu haftaki Dinamit programında konuğu Fatih Erbakan'a HÜDA PAR ile ilgili seçim sürecinde konuşulanları hatırlattı. Şimşek, Erbakan'a, "HÜDA PAR ile aynı ittifakta olmakan bir rahatsızlığınız var mı?" diye sordu.

Fatih Erbakan HÜDA PAR'a ilişkin iddiaların kasıtlı olarak ortaya atıldığını belirterek, "Cumhur İttifakı'nın yıpratılmasına yönelik bir algı çalışması yapıldı. "HDP neyse HÜDA PAR da o" şeklinde ifadeler kullandılar. HÜDA PAR'ın bir terörle ilişkilendirilmesini doğru bulmuyoruz, bulmadığımızı da o dönemde de ifade ettik." dedi.

"HÜDA PAR'ın parti programlarının yüzde yüzüne katılmadığımızı söylememiz de gayet doğal. Onlar ayrı bir parti biz ayrı bir partiyiz." değerlendirmesi yapan Erbakan, "Biz inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlar kaybedilmesin diye Cumhur İttifakı'na katıldık. LGBT'yi savunan var, 'Ayasofya'yı yeniden müze yapalım' diyen var, 'Kur'an kursu çağdışılıktır' diyen var. Biz bu kazanımlar kaybedilmesin diye bir fedakarlık yaparak Cumhur İttifakı'na destek verdik." ifadelerini kullandı.
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Erbakan soruya ilişkin cevabını şöyle tamamladı: HÜDA PAR'ın kendi parti programındaki bazı konular tartışılabilir, hepsini tasvip etmeyebiliriz o ayrı bir konu. Ama HÜDA PAR'ın varlığından rahatsız olmamız söz konusu değil, HÜDA PAR'ı terörle ilişkilendirmek de doğru bir yaklaşım değil.

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