Lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu

Muş'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar, araçlarına kış lastiği taktırmak için lastikçilerin yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinden itibaren oto lastikçilerde yoğunluk oluşurken, bazı vatandaşlar uzun süre sıra beklemek zorunda kaldı.

İşletme sahibi Yunus Tuğal, normalde 1 Aralık'ta başlaması gereken kış lastiği uygulamasının bu yıl mevsim şartları nedeniyle 15 Kasım'a çekildiğini belirterek, "Sezona erken başlamış olduk. Şu anda da yoğun bir şekilde lastik değişimleri başladı ve devam ediyor. Müşterilerimize randevulu bir şekilde gelip işlemlerini yaptırmalarını öneriyoruz" dedi.

Kış lastiğinin önemine de değinen Tuğal, "Neden kış lastiği takmalıyız? Malum, Muş'umuz ve Doğu Anadolu Bölgesi karasal iklime sahip. Kışları yağışlı ve soğuk geçiyor, buna bağlı olarak don olayları sık yaşanıyor. Sağlıklı bir sürüş için kışlık lastiklerin takılması gerekiyor. Can ve mal güvenliğimiz için kesinlikle kış lastiği takmamız şart" ifadelerini kullandı.

Aracına kışlık lastik taktıran sürücülerden İrfan Meriç ise "Memleketimiz kış memleketi. Burada kış çok zorlu geçiyor, bu yüzden kurallara uyarak lastik değişimi yapmak gerekiyor. Özellikle kasım ayında kar bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı lastik değişimine davet ediyorum. Herkes lastiklerini değiştirsin; can sağlığı ve güvenliği için bu çok önemli" ifadelerini kullandı.