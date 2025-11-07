  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dibeybe ile görüştü: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Hakemler ve kulüp başkanı gözaltında

İstanbul’da protesto edilecek! Camilerde Atatürk için mevlit dayatmasına tepki

Yüzyılın Konut Projesi’ne büyük ilgi! Başvurular başlamadan telefonlar kilitlendi, çağrılar ikiye katlandı!

F-35’ten bile daha az maliyetli! Polonya ve Romanya hava sahasına Türk gözü

Bir bu eksikti! Yapay zekalı bakan ve milletvekili tartışması

Samsun’da kalp hastası adam için ambulans helikopter havalandı: Akıllara 90’lardaki skandal geldi

Elden para isteyip karşı çıkan hasta yakınını dövdüler! O hastaneye soruşturma!

İsrail hapishanesindeki Filistinli esire yapılan tecavüzü ortaya çıkarmıştı! Eski başsavcıya verilen ceza belli oldu

Paris’te İsrail konseri karıştı! Yeryüzünde onlara rahat yok
Yerel Lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu
Yerel

Lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar, araçlarına kış lastiği taktırmak için lastikçilerin yolunu tuttu. 15 Kasım itibariyle başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde oto lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Muş'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar, araçlarına kış lastiği taktırmak için lastikçilerin yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinden itibaren oto lastikçilerde yoğunluk oluşurken, bazı vatandaşlar uzun süre sıra beklemek zorunda kaldı.

İşletme sahibi Yunus Tuğal, normalde 1 Aralık'ta başlaması gereken kış lastiği uygulamasının bu yıl mevsim şartları nedeniyle 15 Kasım'a çekildiğini belirterek, "Sezona erken başlamış olduk. Şu anda da yoğun bir şekilde lastik değişimleri başladı ve devam ediyor. Müşterilerimize randevulu bir şekilde gelip işlemlerini yaptırmalarını öneriyoruz" dedi.

Kış lastiğinin önemine de değinen Tuğal, "Neden kış lastiği takmalıyız? Malum, Muş'umuz ve Doğu Anadolu Bölgesi karasal iklime sahip. Kışları yağışlı ve soğuk geçiyor, buna bağlı olarak don olayları sık yaşanıyor. Sağlıklı bir sürüş için kışlık lastiklerin takılması gerekiyor. Can ve mal güvenliğimiz için kesinlikle kış lastiği takmamız şart" ifadelerini kullandı.

Aracına kışlık lastik taktıran sürücülerden İrfan Meriç ise "Memleketimiz kış memleketi. Burada kış çok zorlu geçiyor, bu yüzden kurallara uyarak lastik değişimi yapmak gerekiyor. Özellikle kasım ayında kar bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı lastik değişimine davet ediyorum. Herkes lastiklerini değiştirsin; can sağlığı ve güvenliği için bu çok önemli" ifadelerini kullandı.

Atık lastik ithalatında yeni düzenleme! Taşucu Gümrük yetkilendirildi
Atık lastik ithalatında yeni düzenleme! Taşucu Gümrük yetkilendirildi

Ekonomi

Atık lastik ithalatında yeni düzenleme! Taşucu Gümrük yetkilendirildi

1 lastik patladı otoyol kan gölüne döndü! 2 TIR ile 3 otomobil birbirine girdi: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
1 lastik patladı otoyol kan gölüne döndü! 2 TIR ile 3 otomobil birbirine girdi: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Gündem

1 lastik patladı otoyol kan gölüne döndü! 2 TIR ile 3 otomobil birbirine girdi: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kış lastiği zorunluluğu öncesi lastikçiler doldu taştı
Kış lastiği zorunluluğu öncesi lastikçiler doldu taştı

Yerel

Kış lastiği zorunluluğu öncesi lastikçiler doldu taştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23