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Yerel Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar
Yerel

Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar

Yeniakit Publisher
2024-05-10 23:50:00 -
Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 74 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" ile lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil güvenlik botu "KB-115" ve "KB-111" ile bölgeye ulaşan ekipler, 25'i çocuk 74 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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