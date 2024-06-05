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Gündem Lastik bot içerisinde 19’u çocuk 39 kaçak göçmen yakalandı
Gündem

Lastik bot içerisinde 19’u çocuk 39 kaçak göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-06-05 20:28:00 -
Lastik bot içerisinde 19’u çocuk 39 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 19’u çocuk 39 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-28’ tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 19’u çocuk toplam 39 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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