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Lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1'i çocuk 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lastiği patladığı için kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 17:48
Lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1'i çocuk 4 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, kırsal Kınık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan İnegöl’e giden Yazgan Gül (26) yönetimindeki 26 E 8769 plakalı otomobil lastiğinin patlaması sonucunda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, şarampole yuvarlanıp ters döndü. Kazada sürücü Yazgan Gül ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Gözütok (33), Hülya Tunçel (32) ile Elif Tunçel (4) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 17:48
  1. Ankara
  2. Bursa
  3. İnegöl
  4. Trafik kazası
  5. Otomobil şarampole yuvarlandı
  6. Yaralılar var

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