Lastiği patlayan araç yoldan çıktı: 6 yaralı Gaziantep’te lastiği patlayan araç yoldan çıktı.

Gaziantep’te lastiği patlayan araç yoldan çıktı. Kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep Kazıklı köyü yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte Kilis’ten üzüm kesmekten dönen Abdullah Gökbulut (54) yönetimindeki 27 C 5692 otomobilin lastiği patladı. Lastiği patlayan araç savrularak yoldan çıktı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 6 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı yol ise, Jandarma Bölge Trafik polisinin müdahalesinde trafiğe açıldı.

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