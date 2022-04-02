Larin gidecek, O gelecek!

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in göreve gelmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Özellikle hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, Fransız hocanın talebi doğrultusunda Vincenzo Grifo'yu gündemine aldı. Kartal'ın İtalyan yıldızı Cyle Larin'in yerine düşündüğü ifade edildi.

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları şimdiden sıvayan yönetim, teknik direktör transfer için Valerien İsmael'le görüşmelere başladı.

Fransız hocanın gelişiyle birlikte yeni bir çehreye bürünen siyah-beyazlılarda, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve yönetimin teklifini kabul etmeyen Cyle Larin'in yerine arayışlar başladı.

Beşiktaş'ta Kanadalı futbolcunun yerine birçok isim listeye alındı. Fotomaç'ın haberine göre; gündeme gelen son isim ise Vincenzo Grifo oldu. Siyah-beyazlılar, Freiburg forması giyen Vincenzo Grifo için devreye girdi.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 31 karşılaşmada 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Profesyonel kulüp kariyerinde 261 resmi maça çıkan İtalyan oyucu, rakip fileleri 61 kez havalandırırken, 77 de asist yaptı ve toplamda 138 gole direkt olarak katkıda bulundu.