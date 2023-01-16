Lapseki Belediyesi yüzü aşkın iş yerini kiraya veriyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; iş yerleri (Gayrimenkul) Kiralama ,Gayrimenkul Satışı ve Kapalı Pazar Yeri Üst Kullanım Hakkı Satışı ve Taksi Durak Hattı bu kapsamda ihale edilecek.

İhale 25/01/2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14:00’da Lapseki Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak.

İhale ile ilgili şartnameler hafta içi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası, Emlak Servisinde görülebilir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan25/01/2023 saat 13:30’a kadar belgeler ile Belediye hizmet binası emlak servisine başvurmaları gerekmektedir.

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