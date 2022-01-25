"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanlarının dili tutuldu

Mısır'da yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarılan ve daha sonra Polonya'daki Varşova Üniversitesi'ne nakledilen Mısır mumyasında çok önemli bir keşfe imza atıldı. Uzun yıllardır halk arasında "lanetli" olarak adlandırılan mumyayı açmaya karar veren bilim insanları, karşılarındaki manzara nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.

Ceninle karşlatılar

Bilim insanları, mumyanın karnını incelediklerinde karşılarında cenin gördüler. 28 haftalık olduğu belirtilen ceninin, tam 2000 yıllık olduğu öğrenilirken, arkeologlar hemen bu durumun nedenini araştırmaya başladı.

Salamura yöntemi uygulanmış

Buna göre, annenin mumyalandığı sırada bebeğin olduğu bölgeye tuzlama yapıldığı ve ceninin bu sayede tam 2000 yıl boyunca anne karnında bozulmadan durduğu tespit edildi. Kadının ne şekilde öldüğü ise henüz bilinmiyor.