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Lanetli 27 Mayıs darbesi 61 yaşında

Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve milletin vicdanında derin derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden tam 61 yıl geçti.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 10:03:00 -
Lanetli 27 Mayıs darbesi 61 yaşında

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve milletin vicdanında derin derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden tam 61 yıl geçti. TSK içerisinde oluşturulan 38 kişilik cuntacı Milli Birlik Komitesinin, Demokrat Parti’nin “ülkeyi gitgide bir baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü” yalanıyla 27 Mayıs sabaha karşı yönetime el koyması ile gerçekleştirilen darbe sonrasında, Başbakan Adnan Menderes, Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edildi.

Cuntacılara inat demokrasi adası

Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın idamına karar verildiği Yassıada ise darbenin 60. yıl dönümünde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na dönüştürüldü. Akit’e konuşan AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı, “Vesayet odaklarının fırsat kolladıklarını çok iyi biliyoruz. Fakat onlar da bilsinler ki Türkiye artık dünün Türkiye’si değildir” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri de, “AK Parti’nin başlattığı kalkınma hamlesi de aynı karanlık odaklar tarafından e-muhtıra ve 15 Temmuz girişimleriyle engellenmeye çalışıldı. Fakat bu sefer ‘Yeter, söz milletindir!’ sesi, kısık kalmamıştır” dedi.
Yeni Akit Gazetesi

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