Yerel 'Lan fatih sakin!' Dedeyle torununun motosiklet macerası gülümsetti!
'Lan fatih sakin!' Dedeyle torununun motosiklet macerası gülümsetti!

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 76 yaşındaki İsmail Alakaz'ın torunu Fatih Alakaz ile motosiklet üstünde geçen diyaloğu izleyenleri gülümsetti.

Eğerci köyünde yaşayan Alakaz (76), yolculuk boyunca tedirginliğini dile getirirken torunu Fatih Alakaz sakinleştirmeye çalıştı. Hem motosikletten çekindiğini söyleyen hem de yolculuktan vazgeçmeyen yaşlı adamın sözleri dikkat çekti. Torun Fatih’in "Sakin" uyarısına karşılık dede Alakaz, "Yoluna bak. Bak atarım kendimi motordan aşağıya. Vuruyoruz. Kolumuz kırılacak" dedi. Diyaloglar, yolculuğa tanık olanları tebessüm ettirdi. Köy yollarında yapılan kısa bir gezinti sırasında amatör kameraya yansıyan ikilinin sıcak diyalogları, korku ve neşeyi aynı anda yansıttı.

 

