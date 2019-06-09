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Lamos’un başpehlivanı Ahmet Selbest oldu

Selinus Sahili’nde gerçekleştirilen 7.

09 Haziran 2019 Pazar 22:04
Lamos’un başpehlivanı Ahmet Selbest oldu

Selinus Sahili’nde gerçekleştirilen 7. Lamos Arena Karakucak Güreşleri’nin galibi Ahmet Selbest oldu.


Selinus Sahili’nde düzenlenen 7. Lamos Arena Karakucak Güreşleri’nde sporcular; küçükler, yıldızlar, gençler, büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık kategorilerinde kıyasıya yarıştı. Güreşlerde 80’i başpehlivan olmak üzere yaklaşık 300 pehlivan yarıştı.


Çekişmeli geçen müsabakaların sonunda rakibi Fatih Kambur’u yenen Çorum Belediyesi’nin güreşçisi Ahmet Selbest başpehlivan oldu. Güreşlerin sona ermesinin ardından dereceye girenlere madalyaları ve para ödülleri takdim edildi.


İlginin yoğun olduğu güreşlerde ağalık ihalesini ise 35 bin TL ile Mustafa Akçocuk kazandı.


Başpehlivanlığı kazanan Ahmet Selbest, organizasyonu yapanlara teşekkür ederek, “Güzel bir mücadele ve güzel bir güreş oldu. Bu güreşler sayesinde alttan gelen genç kardeşlerimiz kendilerini gösterme fırsatı buluyor. Bu organizasyonu organize eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar ise şunları söyledi:


“Güreşin sadece bir müsabaka olmasından öte birleştirici özelliklerinden faydalanıyoruz. Toplumu bayram tatilinin sonunda bir araya getirdik. Bu organizasyonun birliğimizin, beraberliğimizin pekişmesine vesile olduğunu düşünüyorum. Geçmiş yıllardan gelen bu geleneğimiz gelecekte de devam edecektir.”

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 22:04
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