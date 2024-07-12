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Medya Lambaya püf de! Kimse yalandan lataris etmesin
Medya

Lambaya püf de! Kimse yalandan lataris etmesin

Yeniakit Publisher
2024-07-12 15:20:00 -
Lambaya püf de! Kimse yalandan lataris etmesin

Ersin Ramoğlu, seçimlere dört yıl varken CHP'nin algı operasyonlarına başladığını yazdı. Ramoğlu, CHP ve ortaklarının seçim kararı alamayacağını belirtti. AK Parti'nin büyük projeleri tamamladığını ve enflasyonun düşeceğini söyleyen Ramoğlu, CHP'nin anket furyasının AK Parti'yi ikinci veya üçüncü parti olarak gösterdiğini ifade etti. Ramoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

Ersin Ramoğlu, seçimlere dört yıl varken CHP'nin algı operasyonlarına başladığını yazdı. Ramoğlu, CHP ve ortaklarının seçim kararı alamayacağını belirtti. AK Parti'nin büyük projeleri tamamladığını ve enflasyonun düşeceğini söyleyen Ramoğlu, CHP'nin anket furyasının AK Parti'yi ikinci veya üçüncü parti olarak gösterdiğini ifade etti. Ramoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kimse yalandan lataris(*) etmesin, seçimlere dört yıl var!

CHP, ortağı DEM ile birlikte seçim kararı alamaz!

İstedikleri kadar "lambaya püf" desinler!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Reis, Türkiye'nin altyapı meselesini büyük ölçüde bitirdi.

Milyarlık projelerin çoğu bitti. Artık gelen para cepte kalacak ve enflasyon düşecek, milletin yüzü güldüğü bir ortamda seçimler yapılacak...

O zaman yiyorsa "lambaya püf" de, "tencere-tava" havası at!

Bayram değil seyran değil CHP'nin fondaşlarında anket furyası başladı.

AK Parti'yi ikinci, hatta üçüncü parti gösteren anketler yayınlanıyor!

Hepsi vız gelir tırıs gider...

Uzun Adam gibi tecrübeli bir dünya lideri var karşınızda.

CEHAPE'nin erkenden algı çalışmasına başlanmasının sebebi belli.

Çünkü bu dört yılda nelerin değişeceğini anladı köftehorlar! (...)"

 

 

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