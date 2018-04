Lama vekil tükmüğünde boğuldu! Gerekçesi açıklandı

Gerekçeli kararda, Zeydan'ın "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözlerine ilişkin, "Sanığın sözlerinin muhatabının DEAŞ terör örgütü değil,Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğu mahkememizce kabul edilmiştir. Sanığın terör örgütü propagandası yapmak suçundan mahkumiyetine karar verilmiştir" denildi.

Yüksekova ilçesinde, 26 Temmuz 2015 tarihinde HDP ve DBP tarafından TSK'nın hava operasyonları ve ülke genelindeki gözaltılara tepki amacıyla bir toplantı organize edildiği belirtilen kararda, Abdullah Zeydan'ın burada konuşma yaptığı kaydedildi. Zeydan'ın kalabalığa hitaben, "PKK'nın ve Kürt halkının gücünü kimse test etmeye kalkışmasın. PKK, Türkiye ve Orta Doğu'yu gül bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış bir barış ve halk hareketidir. PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar" dediği belirtilen kararda, konuşmanın 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçu olarak vasıflandırıldığı kaydedildi.

Abdullah Zeydan'ın suçlamayı kabul etmediğini ve bu sözleri DEAŞ için söylediğini beyan ettiğini belirten mahkeme kararında, "Her ne kadar sanık bu savunmada bulunmuş ise de; konuşmasının devamında "Kürt halk önderi Abdullah Öcalan üzerinde tecrit sürdüğü, medya savunma alanları bombalandığı sürece, Kürt halkı hem önderliğine hem hareketine sahip çıkıp, her yerde demokratik tepkilerini gençleriyle ve kadınlarıyla gün be gün yükseltecektir" demiştir. Bu sözler gözetildiğinde, sanığın sözlerinin muhatabının DEAŞ terör örgütü değil,Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğu mahkememizce kabul edilmiştir. Zira teröristbaşı Abdullah Öcalan, Türkiye Cumhuriyeti bağımsız ve tarafsız mahkemelerince verilen hüküm gereğince cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Sanığın konuşmasında bölücü terör örgütü kamplarının bulunduğu bölgeleri, medya savunma alanı olarak nitelendirmesi, operasyonların Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılması ve bu operasyonlar devam ettiği sürece Kürt halkının sözde önderliğe sahip çıkacağını belirtmesi karşısında, sanığın savunmasına itibar edilmemiştir. Sanığın PKK terör örgütünün cebir, şiddet içeren eylemlerine yüceltmek suretiyle, Türkiye Cumhuriyeti'ni gülbahçesine çevirebileceği veya tükürüğüyle boğabileceği şeklindeki sözleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik söylediği kabul edilmiştir"denildi.