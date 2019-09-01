Lalelispor moral topladı

Lalelispor Kulübü her yıl olduğu gibi bu yıl da lige başlamadan önce Büyük Saruhan Otelde gerçekleştirdiği etkinlikle sezon öncesi moral topladı.

Etkinliğe Lalelispor Kulübü Başkanı Bülent Kanik, As Başkanı Bedriye Pehlivan, kulüp yöneticilerinden Remzi Çapın, Muammer Özgan, Antrenör İlker Özcan, Kaptan Gökay Özövgü, ve saha yöneticileri Mustafa Özdemir, Serkan Yerlikaya, Ramazan Salar ve oyuncular katıldı.

Kulüp Başkanı Bülent Kanik yaptığı açıklamada, “2019-2020 1. Amatör Liginin hayırlı ve güzel olmasını diliyorum. Geçen yıl Play Off’ta kaybettiğimiz şampiyonluğu bu yıl almayı hedefliyoruz. İyi transferler yaptık. Futbolcularımıza güveniyoruz. Güzel bir ekibiz. Lalelispor adını en iyi şekilde taşımaya devam edeceğiz. Bize her zaman kapılarını açan Saruhan otel ailesine ve değerli müdürü Sayın Cihan Dirik’e desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.

Manisa’daki futbol takımları arasında tek kadın yönetici olan ve kulübün AS Başkanı Bedriye Pehlivan ise şunları söyledi: “Ligin sonunda zafer inşallah bizim olacak. Bu yıl kulüp olarak yeni ve güzel hedeflerimiz var, azimliyiz. Tüm futbolseverleri maçlarımıza bekliyoruz.”

Türk Bayrağı ile gelen oyuncularla otel Müdürü Cihan Dirik ve Laleli Spor yöneticileri fotoğraf çekilerek etkinliği tamamladı.